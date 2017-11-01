Мужчина зарезал знакомого в ходе ссоры в Новой Москве

Москва, , 10:56 — REGNUM В Новой Москве в ходе пьяной драки мужчина ранил ножом своего знакомого, в результате чего пострадавший скончался на месте. Об этом агентству «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что в ночь на 31 октября в полицию поступило сообщение о нападении на улице Школьной в Щербинке.

«В квартире между двумя знакомыми после совместного распития спиртного возник конфликт. В ссоре мужчина 1981 года рождения несколько раз ударил знакомого 1989 года рождения ножом, после чего скрылся», — говорится в сообщении.

В результате происшествия юноша скончался на месте. Сотрудники полиции задержали подозреваемого на улице Театральной.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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Напомним, 23 октября на юге Москвы 17-летний подросток в ходе ссоры ударил ножом восьмиклассника, после чего скрылся с места происшествия. Школьника доставили в больницу с колото-резаным ранением в области спины.