Во Владимирской области три района остались без света из-за непогоды

Владимир, , 10:43 — REGNUM В ночь на 1 ноября во Владимирской области было прервано электроснабжение в трех районах: Петушинском, Собинском и Судогодском, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области.

По состоянию на 6:00 подача электричества была частично восстановлена, в частности на территории Петушинского района — в полном объеме, а также в двух населенных пунктах Собинского района и пяти населенных пунктах Судогодского района.

«На контроле остается отключение электроснабжения на территории 18 н.п. Собинского, Судогодского районов. В зоне отключения находится 18 населенных пунктов», — говорится в сообщении.

Для устранения последствий урагана привлечено 16 человек и 7 единиц техники, в числе которых 6 человек и 3 единицы техники работают от МЧС России.

Специалисты ведомства рекомендуют жителям оставаться в помещении и сохранять спокойствие. Во избежание неполадок техники рекомендуется на время отключить все электроприборы, и использовать только исправные источники света (электрические фонари).

Выключатели следует перевести в положение «выключено» и держать хотя бы один фонарь в установленном месте. При использовании свечей следует строго соблюдать меры безопасности.

Днем ранее региональное ГУ МЧС России выпустило прогноз, в соответствии с которым во Владимире и по области ожидается усиление северо-западного ветра, с порывами до 18−23 м/с.

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