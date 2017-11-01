Крым: поврежден второй газопровод

Симферополь, , 10:33 — REGNUM Два газопровода и опора ЛЭП 110 кВТ повреждены в районе крымской Алушты вечером 31 октября. В Минтопэнерго Крыма произошедшее пока характеризуют как «аварийную ситуацию».

По заявлению главы республиканского министерства топлива и энергетики Вадима Белика, в общей сложности 31 октября — 1 ноября в районе Алушты зафиксировано три аварии — на двух газопроводах отводах диаметром 273 мм в районе газораспределительной станции (ГРС) «Виноградное» и «Запрудное», а также на опоре ЛЭП.

О второй аварии на ГРС «Запрудное», по словам Белика, стало известно ранним утром 1 ноября. По заявлению Белика, основной версией на данный момент является авария.

«Пока — аварийная ситуация. Для нас это авария, которую надо устранять», — цитирует Белика «Крыминформ».

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 31 октября произошло повреждение трубы на газораспределительной станции под Алуштой. Примерно в то же время из-за падения опоры линии электропередач прекратилась подача электроэнергии.

Национальный антитеррористический комитет сообщил о возможности намеренного подрыва газопровода. Не исключил эту возможность и глава «Крымзазсети» Сергей Тарасов.

В результате аварии на первом газопроводе без газа остались 1,2 тыс. человек. Ремонт поврежденного газопровода планируют завершить к середине дня 1 ноября. При этом международный лагерь «Артек», также оставшийся без газоснабжения, обещают подключить еще раньше.

Добавим, что в ноябре 2015 года в результате диверсии Крым и Севастополь остались без электричества — так началась энергоблокада полуострова, ускорившая строительство энергомоста из Краснодарского края

Читайте ранее в этом сюжете: Поврежденный в Крыму газопровод восстановят в ближайшее время

Читайте развитие сюжета: Аксенов об авариях в Крыму: есть вероятность диверсии