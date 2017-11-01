Автомобили экс-губернатора Сахалина Хорошавина уйдут с молотка: цены

Южно-Сахалинск, , 11:06 — REGNUM Каждый житель Российской Федерации сможет купить Bentley, Lexus и Mercedes, конфискованные у экс-губернатора Сахалина Александра Хорошавина. Росимущество готовит торги, передает корреспондент ИА REGNUM.

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В списке аукциона Росимущества имеется четыре лота, принадлежность тем или иным лицам не указана. Но известно, что экс-главе Сахалинской области, еще до ареста и предъявления обвинений в коррупционных преступлениях, принадлежали Bentley Mulsanne 2012 года выпуска, стартовая цена на аукционе 6,4 млн рублей, Mercedes Benz S63 2014 года, стартовая цена 4,9 млн рублей, а также Lexus LX 570 2013 года выпуска, стартовая цена 3 млн рублей.

Четвертый лот — автомобиль Mercedes-Benz G63AMG Gelandewagen был ранее изъят у сына топ-менеджера Лукойла Руслана Шамсуарова за гонки по улицам Москвы, — сообщило ИА Сахалин. Инфо.

Семья Хорошавина неоднократно оспаривала конфискацию имущества. Однако это не помогло — в доход государства было конфисковано ценностей на общую сумму 1,839 млрд рублей.

В сахалинских социальных сетях новость нашла множество откликов.

«Нельзя покупать — очень плохая энергетика. Вообще, тот, кто может позволить себе такое авто, купит его в салоне, без вот такой вот «черной метки». Хорошавин — не та фигура, автомобиль которой можно купить для коллекции. Не знаю… Мне кажется, долго они будут продавать их», — поделился мнением сахалинский журналист Алексей Лукашевич.

«Странно… еще приговора не было, а имущество уже распродают…».

«А может — отдать в краеведческий музей? Или в ГИБДД? Пусть на Бентли ездят».

«Ха-ха! Кому они это предлагают? Сахалинцам? Смешно».

«Точно! Москвичи и купят», — написали сахалинцы в социальных сетях.

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Как сообщало ИА REGNUM, экс-губернатор Сахалина Александр Хорошавин был арестован 4 марта 2015 года по подозрению в получении взяток. Вместе с ним были арестованы высокопоставленные сотрудники областного правительства.

Президент России Владимир Путин отстранил Хорошавина от управления регионом в связи с утратой доверия.

Следствие придерживается версии, что в 2009 году Хорошавин создал организованную преступную группу, которая принуждала местных предпринимателей фактически платить оброк. Общая сумма взяток, по версии следствия, составила 522 млн рублей.