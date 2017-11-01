Более 22 млн рублей украли из банковской ячейки в Москве

Москва, , 09:46 — REGNUM В Москве из банковской ячейки украли более 22 млн рублей. Об этом, как передает «Агентство Москва», рассказали в пресс-службе столичного управления МВД.

ЧП произошло во вторник, 31 октября, на улице Тверская.

«В полицию днем 31 октября сообщили о том, что из банковской ячейки на ул. Тверская, д. 8 украли деньги, — рассказали в ведомстве. — Арендатор ячейки заявила, что похищено 22,6 млн рублей».

В настоящее время сотрудники полиции проводят по данному факту проверку.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 октября на западе Москвы неизвестный взломал банкомат и похитил из него более 6,5 млн рублей.

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