Железняк: Эффект от теракта в США может носить политический характер

Москва, , 09:36 — REGNUM В нынешних условиях политической нестабильности в США эффект от теракта может носить не только социальный, но и политический характер. Как передает корреспондент ИА REGNUM 1 ноября, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

Восемь человек стали жертвами наезда, совершенного злоумышленником на автомобиле в Нью-Йорке, более 12 получили ранения. Власти квалифицировали трагедию как теракт.

«Вопросы американцев о том как могло случиться такое преступление в сердце Нью-Йорка на Манхеттене, могут быть обращены не только к полиции, ФБР и властям города, но и к главе государства, как гаранту безопасности американцев», — считает парламентарий.

Таким образом, делает вывод депутат, позиции президента США могут стать еще более уязвимыми, что сыграет на руку политическим противникам Дональда Трампа и обострит продолжающееся противостояние.

Кроме того, по мнению Железняка, необходима более эффективная работа национальных правоохранительных систем и непредвзятое международное сотрудничество по предотвращению террористических угроз.

«Наша страна неоднократно призывала к этому США и страны ЕС, предлагая обмен информацией и актуальным опытом. Но в Вашингтоне и Брюсселе упорно пытаются вместо борьбы с реальной опасностью терроризма противодействовать выдуманной «российской угрозе», — сказал он.

Американские СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщили, что теракт совершил 29-летний выходец из Узбекистана Сайфулло Хабибулаевич Саипов. По данным CNN, он прибыл в США в 2010 году и проживал в городе Тампа (штат Флорида).

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