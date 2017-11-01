МИД Узбекистана выясняет личность исполнителя теракта в Нью-Йорке

Нью-Йорк, США, , 09:36 — REGNUM Во внешнеполитическом ведомстве Узбекистана проверяется информация о подозреваемом в совершении теракта в Нью-Йорке Сейфулло Саипове.

Как отмечается, сотрудники генконсульства Узбекистана в Нью-Йорке по официальным каналам проверяют информацию СМИ о том, что задержанный по подозрению в теракте в Нью-Йорке являлся уроженцем Узбекистана.

К настоящему моменту точная информация отсутствует, добавили в МИД.

Сообщается, что ранее подозреваемый в совершении преступления работал в службе такси Uber. 31 октября он проехал на грузовом автомобиле по нескольким улицам Нью-Йорка, сбивая пешеходов и велосипедистов.

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Напомним, по информации, переданной в эфир телеканалом CNN, проживающий с 2012 года во Флориде 29-летний Сайфулло Саипов является уроженцем Узбекистана.

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Ранее ИА REGNUM писало, что жертвами умышленного наезда на пешеходов и велосипедистов в Нью-Йорке, совершенном преступником на грузовике, стали пять граждан Аргентины. По последним данным, в результате нападения погибли восемь человек, еще десятки — получили различные травмы.