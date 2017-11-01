Египет до конца 2017 года вряд ли откроют — АТОР

Москва, , 09:11 — REGNUM Возобновления авиасообщения между Россией и Египтом до конца 2017 года маловероятно. Эксперты оценивают эту возможность, как низкую и называют другие вероятные сроки, сообщили в Ассоциация туроператоров России.

Аэропортам Шарм-Эль-Шейха и Хургады предстоит еще одна проверка российских инспекторов, по итогам которой будет подготовлен очередной отчет.

Сроки очередной инспекции пока неясны. По словам министра транспорта Максима Соколова, пока российская сторона не получала приглашение египетских коллег проверить безопасность аэропортов Хургады и Шарм-эль-Шейха. «Но 2017 год еще не закончился», — добавил он.

Кроме того, расследование трагедии над Синаем прокуратурой АРЕ не завершено, результатов нет, виновные не названы. А это является одним из дополнительных условий для восстановления авиасообщения с Египтом.

Но в АТОР считают, что возможность открытия Каира уже в 2017 году все же сохраняется — но лишь теоретически и даже «умозрительно».

"Открытие Турции (после куда более серьезного в геополитическом плане инцидента с российским бомбардировщиком) было довольно неожиданным и внезапным, — напомнили в агентстве. — Шанс, что политики России и Египта сумеют достигнуть каких-то нужных для этого договоренностей и направление откроют, есть».

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Как сообщало ИА REGNUM, 31 октября 2017 года, во вторую годовщину крушения самолета Airbus А321 компании «Когалымавиа», совершавшего перелёт из египетского Шарм­-эль-Шейха в Санкт­-Петербург, у Дороги жизни на Румболовской горе во Всеволожске (Ленинградская область) состоялась церемония открытия мемориала в память о 224 пассажирах и членах экипажа того рейса.

Напомним, 31 октября 2015 года произошла крупнейшая в истории гражданской авиации России авиакатастрофа — самолёт Airbus А321 компании «Когалымавиа», совершавший перелёт из египетского Шарм­-эль-Шейха в Санкт­-Петербург, потерпел крушение над Синайским полуостровом. Позже власти России признали, что причиной катастрофы был теракт.

В крушении погибли 224 человека, включая семь членов экипажа. Большинство погибших, 130 человек — из Петербурга. В катастрофе также погибли 48 жителей Ленинградской области, среди которых 11 — жители Всеволожска.

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