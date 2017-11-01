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Раскрыто содержание записки исполнителя теракта в Нью-Йорке

Происшествия

В ней сообщалось, что нападение было совершено от имени ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Раскрыто содержание записки исполнителя теракта в Нью-Йорке
Окровавленный конверт

Нью-Йорк, США, 1 ноября 2017, 09:12 — REGNUM  Подозреваемый в совершении теракта в Нью-Йорке мужчина оставил в автофургоне записку, в которой говорится о его приверженности к террористической группировке ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает телеканал CNN.

По данным издания, найденная записка была на английском языке. В ней сообщалось, что нападение было совершено от имени ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, накануне вечером в Нижнем Манхэттене в Нью-Йорке мужчина на автофургоне заехал на велосипедную дорожку и совершил наезд на людей.

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Задержать преступника удалось после того, как он вышел из автомобиля, полицейские открыли по нему огонь и ранили в ногу.

В результате теракта, по последним данным, погибли восемь человек, порядка 15 — получили ранения.

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Теракт в Нью-Йорке 31.10.2017

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