Среда, 1 Ноября 2017 года
08:51:19 МСК

Теракт в Нью-Йорке: Подозреваемый проживал в США с 2010 г

Происшествия

31 октября в Нижнем Манхэттене в Нью-Йорке на пешеходную дорожку въехал автофургон

Нью-Йорк, США, 1 ноября 2017, 08:41 — REGNUM  29-летний уроженец Узбекистана Сайфулло Саипов, проживавший с 2010 г. в городе Тампа (Флорида), подозревается в совершении теракта в Нью-Йорке. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

«Подозреваемым оказался уроженец Узбекистана Сайфулло Саипов, проживший в США с 2010 года», — сообщили источники.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 октября в Нижнем Манхэттене в Нью-Йорке на пешеходную дорожку въехал автофургон. Водитель направил транспортное средство на пешеходов, как выяснилось, намеренно стараясь сбить побольше людей.

По последним данным, в результате теракта погибли 8 человек, еще несколько десятков пешеходов получили различные травмы.

Мужчина, совершивший теракт, был ранен в ногу и задержан.

Читайте также: Водитель фургона, задавивший людей в Нью-Йорке, поклялся в преданности ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

А также: «Хватит!» Трамп призвал не пускать ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в США

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Теракт в Нью-Йорке 31.10.2017

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить