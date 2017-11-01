Теракт в Нью-Йорке: Подозреваемый проживал в США с 2010 г

Нью-Йорк, США, , 08:41 — REGNUM 29-летний уроженец Узбекистана Сайфулло Саипов, проживавший с 2010 г. в городе Тампа (Флорида), подозревается в совершении теракта в Нью-Йорке. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

«Подозреваемым оказался уроженец Узбекистана Сайфулло Саипов, проживший в США с 2010 года», — сообщили источники.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 октября в Нижнем Манхэттене в Нью-Йорке на пешеходную дорожку въехал автофургон. Водитель направил транспортное средство на пешеходов, как выяснилось, намеренно стараясь сбить побольше людей.

По последним данным, в результате теракта погибли 8 человек, еще несколько десятков пешеходов получили различные травмы.

Мужчина, совершивший теракт, был ранен в ногу и задержан.

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