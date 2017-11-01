В украинском аэропорту самолет столкнулся с грузовиком

Киев, , 08:47 — REGNUM Самолет Boeing 737−800 компании «Международные авиалинии Украины» (МАУ) задел 31 октября правым крылом грузовик в аэропорту «Борисполь», написал один из пассажиров самолета на своей странице в соцсети Facebook.

Согласно сообщению, инцидент произошел утром 31 октября в аэропорту. Самолет, отправлявшийся по рейсу «Киев — Харьков», во время разворота со стоянки столкнулся с грузовым автомобилем кейтеринговой компании, слега опрокинув его.

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В результате рейс был отложен. В пресс-службе МАУ отметили, что причина столкновения устанавливается — самолет пошел на разворот, получив разрешение от наземных служб. Также в компании добавили, что пассажиры самолеты будут отправлены в Харьков резервным самолетом.

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Позже, в тот же день, 31 октября, в аэропорту «Борисполь» случился еще один инцидент — перевернулся грузовой автомобиль из службы снабжения аэропорты. Пострадал водитель грузовика.

Напомним, ранее на Украине был отменен круглый стол на тему «Ассоциация Украина — ЕС: что дальше?» из-за того, что самолет с участниками не смог приземлиться в аэропорту «Черновцы» и был вынужден вернуться в Киев.

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