В Югре полсотни людей отрезаны от мира: проезды перекрыли дорожники

Ханты-Мансийск, , 08:31 — REGNUM В Югре при благоустройстве федеральной трассы Тюмень-Ханты-Мансийск жителей садового кооператива отрезали от внешнего мира. Особенно тяжко приходится людям, которые проживают в дачном поселке круглый год, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

При благоустройстве дорожного участка под Ханты-Мансийском рабочие перекрыли все улицы СОК «Витамин» отбойниками. Ранее постоянные жители садового кооператива ездили в город за продуктами на автомобилях. Теперь преодолеть десятки километров они могут исключительно пешком или по единственному не перекрытому пути, где проезжает лишь полноприводная машина с высокой посадкой.

Как пояснил корреспонденту ИА REGNUM председатель кооператива Олег Захаров, в СОК «Витамин» находится 196 участков с домами. В 50 из них прописаны люди. Если пожар, криминал или кому-то будет необходима медицинская помощь, то экстренные службы не проедут в СОК.

Отрезанные от мира жители кооператива обратились с письмом к главе Ханты-Мансийска — просят избавить их от произвола дорожников и опасного положения.

«Письмо мы отправили 30 октября. Ответа пока нет. Обещает приехать региональный уполномоченный по правам человека. Дорожники будут проводить работы до 10 ноября. До этих пор придется мучиться и жить в ожидании беды», — сообщил корреспонденту ИА REGNUM 1 ноября председатель СОТ «Витамин».