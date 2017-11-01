Неудачный день «по-итальянски»: ограбление и измена

Виченца, Италия, , 08:26 — REGNUM Череду серьезных душевных потрясений пережил в один и тот же день неудачливый итальянец, вернувшись с работы домой.

По сообщениям итальянских СМИ, житель итальянской Виченцы, возвратившись домой со службы, обнаружил, что его квартира была ограблена: неизвестные через окно вытащили из комнаты сейф. В украденном оружейном сейфе хозяин квартиры хранил семь охотничьих ружей.

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Расстроенный итальянец решил навестить своего соседа, чтобы уточнить, не слышал ли тот подозрительного шума, но там поджидало его не меньшее разочарование: в гостях у соседа несчастный обнаружил свою супругу.

По описаниям СМИ, только отсутствие охотничьего оружия под рукой спасло неверную супругу от кровавой развязки. Сообщается также, что украденное оружие было найдено правоохранителями за городской чертой, однако, по понятным причинам, ружья владельцу пока не вернули.