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Хабаровск заволокло дымом из-за пожаров в Китае

Происшествия

Утром наблюдалось сильное задымление, однако сейчас его интенсивность уменьшилась

Хабаровск заволокло дымом из-за пожаров в Китае
LostInfidel
Хабаровск. Мост через Амур

Хабаровск, 1 ноября 2017, 08:30 — REGNUM  На территории Хабаровска наблюдается небольшое задымление из-за пожаров в Китае, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

По данным космического мониторинга, пожароопасная обстановка в Хабаровском крае спокойная и природных пожаров на территории региона нет. Однако за прошлые сутки было отмечено много термических аномалий на приграничных территориях с Китаем.

«Ситуация находится на контроле всех служб и ведомств. Организовано межведомственное взаимодействие, ведётся постоянный мониторинг пожароопасной обстановки», — говорится в сообщении.

Дальневосточное управление Росгидромета, лаборатории Роспотребнадзора и Краевой центр экологического мониторинга и прогнозирования ЧС ведут наблюдение за загрязнением воздуха в Хабаровске. Для этого проводится постоянный забор проб в нескольких контрольных точках и их исследование.

Между тем в утренней сводке ГУ МЧС сообщалось, что на территории края обнаружили 28 термических аномалий. Не исключалась возможность возникновения новых, а также очагов природных пожаров.

Ранее губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт направил телеграммы в МЧС и в Минприроды РФ с просьбой оказать влияние на власти китайской провинции Хэйлунцзян, где каждый день жгут траву. Правительство края уже обращалось к губернатору провинции с просьбой потушить пожары, однако никакого ответа не последовало.

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Лесные пожары-2017

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