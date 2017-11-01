Поврежденный в Крыму газопровод восстановят в ближайшее время

Симферополь, , 08:01 — REGNUM Поврежденный газопровод среднего давления под Алуштой восстановят 1 ноября. Об этом сообщил глава компании «Крымгазсети» Сергей Тарасов.

«Это газопровод среднего давления, диаметр трубы 219 миллиметров. Газоснабжение будет восстановлено сегодня», — цитируют РИА Новости Тарасова.

По его словам, из-за аварии газоснабжение прервано в поселках Виноградное, Малый Маяк, Утес, Пушкино и Кипарисное. Все они расположены возле Алушты. Без газоснабжения остались около 1,5 тыс. человек.

Тарасов отметил, что информация о падении опоры ЛЭП на газопровод пока не подтверждена, но не исключается искусственное вмешательство в его работу.

«Нет, линии электропередачи там не причем, но [искусственное вмешательство — ред. ИА REGNUM ] возможно, причины выясняются», — сказал Тарасов.

Напомним, вечером 31 октября было зафиксировано повреждение трубы на газораспределительной станции под Алуштой. В это же время из-за падения опоры линии электропередач прекратилась подача электроэнергии.

У Национального антитеррористического комитета РФ есть версия, что это был намеренный подрыв. По его данным, на месте происшествия обнаружили внешнее повреждение газопровода.

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