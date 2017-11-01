Жертвами теракта в Нью-Йорке стали пятеро граждан Аргентины

Нью-Йорк, США, , 07:58 — REGNUM Жертвами теракта в Нью-Йорке, где злоумышленник на арендованном грузовике совершил умышленный наезд на пешеходов и велосипедистов, стали пять граждан Аргентины. Об этом сообщает министерство иностранных дел Аргентины на своей странице в соцсети Twitter.

«Наши искренние соболезнования в связи с кончиной Эрнана Мендосы, Диего Анджелини, Алехандро Паньюкко, Ариэля Эрлия и Эрнана Ферручи», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 октября в Нижнем Манхэттене (Нью-Йорк) произошел теракт. Злоумышленник действовал характерным методом, активно используемым экстремистами в течение последних 1,5 лет: он направил автофургон на людей.

По последним данным, в результате инцидента погибли 8 человек, еще десятки людей получили различные травмы.

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