Подрыв газопровода в Крыму: без газа остаются 1,5 тыс. человек

Симферополь, , 07:19 — REGNUM Аварийные службы установили место аварии на газопроводе в Крыму и работают над установлением причин происшествия, заявил 1 ноября директор «Крымгазсети» Сергей Тарасов.

«В настоящий момент определено место аварии, выясняются причины возникновения аварии», — цитирует Тарасова телеканал «Звезда».

По его словам, в настоящий момент без газа остаются поселки Утес, Виноградное и Малый маяк, в общей сложности от газа отключено около 1,5 тыс. абонентов.

Восстановительные работы на поврежденном участке газопровода начнутся с началом светового дня.

Напомним, 31 октября около 20:00 мск было зафиксировано повреждение трубы на газораспределительной станции под Алуштой в Крыму, в это же время в связи с падением опоры линии электропередач прекратилась подача электроэнергии.

Национальный антитеррористический комитет (НАК) РФ рассматривает версию намеренного подрыва. По их данным, при осмотре места происшествия было обнаружено внешнее повреждение газопровода.

Как сообщало ИА REGNUM, подобный случай произошел в 2015 году, когда в результате подрыва опор ЛЭП украинскими диверсантами крымский полуостров остался без электричества.

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