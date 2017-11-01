Прокуратура Мексики: Жертвами «черных нефтяников» стали еще 12 человек

Пуэбла-де-Сарагоса, Мексика, , 02:38 — REGNUM Жертвами криминальных разборок банд «черных нефтяников» в мексиканском штате Пуэбла за несколько дней стали 12 человек, передает Associated Press.

По сообщению прокуратуры, убийства совершались в разных частях штата — в столице штата Пуэбло-де-Сарагоса, в муниципалитете Амоцок-де-Мота, в Тлалтенанго.

Так, в столице штата трое мужчин и женщина были застрелены неизвестными боевиками в больнице.

В Амоцок-де-Мота было совершени два нападения — один мужчина убит в своем автомобиле в приороде Чачапы, двое других — на шоссе в более отдаленной части муниципалитета.

В Тлалтенанго боевиками на внедорожнике были одновременно расстреляны пятеро человек.

Следователи прокуратуры считают, что убийства связаны между собой — все погибшие имели отношение к конкурирующим бандам «черных нефтяников», занимающихся кражей нефти и нефтепродуктов из нефтепроводов в штате Пуэбла.

Кража нефти и нефтепродуктов является одним из самых доходных промыслов мексиканских картелей. По данным правительства, в 2016 году через «чупадукты» (от исп. chupar — «сосать» и acueducto — «трубопровод») криминальные структуры откачали топлива на 20 миллиардов песо (€1 млрд).

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