Среда, 1 Ноября 2017 года
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В Копенгагене неизвестный открыл стрельбу, один человек погиб

Происшествия

Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии

Копенгаген, 1 ноября 2017, 02:21 — REGNUM  Один человек погиб и двое получили ранения в результате перестрелки в столице Дании, сообщает городская полиция в Twitter.

Инцидент произошел на улице Тагенсвей. Один из пострадавших — в тяжелом состоянии.

Уточняется, что улица была перекрыта после случившегося. По данным полиции, в перестрелке участвовали представители криминальных структур. Расследование происшествия продолжается.

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