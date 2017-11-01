В Копенгагене неизвестный открыл стрельбу, один человек погиб

Копенгаген, , 02:21 — REGNUM Один человек погиб и двое получили ранения в результате перестрелки в столице Дании, сообщает городская полиция в Twitter.

Инцидент произошел на улице Тагенсвей. Один из пострадавших — в тяжелом состоянии.

Уточняется, что улица была перекрыта после случившегося. По данным полиции, в перестрелке участвовали представители криминальных структур. Расследование происшествия продолжается.

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