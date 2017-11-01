Полиция квалифицирует произошедшее в Нью-Йорке как теракт

Нью-Йорк, США, , 00:00 — REGNUM Наезд автомобиля на пешеходов в Нью-Йорке расследуется как террористический акт. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Напомним, инцидент произошёл вечером 31 октября в районе Нижний Манхэттен. Грузовик с символикой одного из магазинов товаров для дома совершил наезд на людей на велосипедной дорожке.

После этого, по свидетельствам очевидцев, произошла стрельба. На данный момент точно неизвестно, стрелял ли находившийся за рулём или огонь открыли сотрудники полиции.

В правоохранительных органах заявили о задержании одного человека. По сообщениям СМИ, подозреваемый был ранен в ногу.

Жертвами инцидента стали не менее шести человек, ещё порядка 15 человек получили ранения.

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