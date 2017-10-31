В Нью-Йорке грузовик врезался в толпу пешеходов. Свидетели слышали стрельбу

Нью-Йорк, США, , 23:08 — REGNUM В Нью-Йорке в районе Нижнего Манхэттена грузовик наехал на толпу пешеходов, сообщает 31 октября издание Daily Mail.

По информации журналистов, несколько человек получили ранения, о состоянии двоих медики отзываются как о критическом. При этом люди, называющие себя свидетелями происшествия, утверждают в соцсетях, что перед наездом грузовика на людей они слышали несколько выстрелов.

Департамент полиции Нью-Йорка пока воздерживается от официальных сообщений по этому поводу, ссылаясь на то, что предварительное расследование еще ведется.

При этом на странице правоохранителей в Twitter размещен призыв к жителям Нью-Йорка избегать посещений района этого происшествия.

В качестве теракта данный инцидент пока еще не рассматривается.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 октября министр внутренних дел Франции Жерар Коломб заявил, что после введения в стране режима чрезвычайного положения было предотвращено 32 террористических акта.

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