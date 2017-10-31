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Экстренно приземлившийся в Одессе авиалайнер продолжил рейс в Стамбул

Происшествия

Ранее не сообщалось название авиакомпании и номер рейса

Одесса, Украина, 31 октября 2017, 21:22 — REGNUM  Пассажирский самолётAirbus A320 турецкой авиакомпании Pegasus Airlines, летевший рейсом PC 387 из столичного аэропорта «Домодедово» и экстренно приземлившийся в Одессе, благополучно вылетел в Стамбул, свидетельствуют 31 октября данные интернет-сервиса Flightradar.

По этой информации, авиалайнер взлетел в 18:50 из аэропорта Одессы курсом на Стамбул, куда должен прибыть в 20:57.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 октября экипаж пассажирского самолета турецкой авиакомпании запросил экстренной посадки из-за подозрительной сумки, найденной в туалете воздушного судна.

Турецкие пилоты заподозрили, что там может быть взрывное устройство. На земле была проведена проверка сумки, в которой ничего подозрительного не обнаружили.

Ранее не сообщалось название авиакомпании и номер рейса, так как тревога оказалась ложной.

Представители антитеррористических служб дали высокую оценку бдительности турецкого экипажа авиалайнера.

Читайте ранее в этом сюжете: Летевший из Москвы самолет сел в Одессе из-за подозрительной сумки

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Авиапроисшествия
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