Летевший из Москвы самолет сел в Одессе из-за подозрительной сумки

Одесса, Украина, , 20:11 — REGNUM Авиалайнер Airbus A320 турецкой авиакомпании, летевший из столичного аэропорта «Домодедово» в Турцию, совершил экстренную посадку в Одессе, сообщает агентство RT.

Турецкий экипаж самолета поднял тревогу из-за сумки одного из пассажиров, поведение которого показалось им подозрительным. Пассажир долгое время не выходил из туалета, жалуясь на состояние здоровья. После этого туалет был осмотрен, в нем обнаружили сумку, показавшуюся пилотам подозрительной. Из-за вероятности нахождения в сумке взрывного устройства самолет запросил экстренной посадки и приземлился в аэропорту Одессы.

При осмотре сумки, произведенного на земле, там были найдены только личные вещи одного из пассажиров.

Сообщается, что поскольку угроза не подтвердилась, номер рейса и название авиакомпании решено не разглашать.

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