Вторник, 31 Октября 2017 года
20:44:40 МСК

Летевший из Москвы самолет сел в Одессе из-за подозрительной сумки

Происшествия

Экипаж авиалайнера поднял тревогу из-за подозрительного поведения одного из пассажиров

Одесса, Украина, 31 октября 2017, 20:11 — REGNUM  Авиалайнер Airbus A320 турецкой авиакомпании, летевший из столичного аэропорта «Домодедово» в Турцию, совершил экстренную посадку в Одессе, сообщает агентство RT.

Турецкий экипаж самолета поднял тревогу из-за сумки одного из пассажиров, поведение которого показалось им подозрительным. Пассажир долгое время не выходил из туалета, жалуясь на состояние здоровья. После этого туалет был осмотрен, в нем обнаружили сумку, показавшуюся пилотам подозрительной. Из-за вероятности нахождения в сумке взрывного устройства самолет запросил экстренной посадки и приземлился в аэропорту Одессы.

При осмотре сумки, произведенного на земле, там были найдены только личные вещи одного из пассажиров.

Сообщается, что поскольку угроза не подтвердилась, номер рейса и название авиакомпании решено не разглашать.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 октября в австрийской Штирии полиция начала розыск вооружённого 66-летнего мужчину, расстрелявшего своих соседей в коммуне Штиволль. Проводится масштабная спецоперация с привлечением полицейской бронетехники.

Читайте ранее в этом сюжете: Застрелившего соседей пожилого нациста в Австрии ищет спецназ на броневиках

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Антитеррор

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить