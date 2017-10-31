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В Старой Руссе акушер-гинеколог получил условный срок

Происшествия

Врач поставил неверный диагноз беременной женщине, что привело к промедлению в оказании экстренной медицинской помощи и, как следствие, смерти пациентки

Старая Русса, Новгородская область, 31 октября 2017, 19:26 — REGNUM  В Новгородской области суд вынес обвинительный приговор в отношении акушера-гинеколога, поставившего неверный диагноз беременной женщине, что привело к ее смерти, и приговорил врача к полутора годам лишения свободы условно, сообщила старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ и общественностью, правовому обеспечению Елена Баркане.

Судом установлено, что в октябре 2016 года к врачу обратилась беременная женщина. Акушер-гинеколог поставил пациентке неверный диагноз «пищевое отравление», в соответствии с которым оказал медицинскую помощь и, упустив время, отправил больную в Старорусскую центральную районную больницу, где женщина скончалась от кровопотери.

Свою вину врач признал полностью.

Суд приговорил мужчину к полутора годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года и лишением права заниматься врачебной деятельностью в сфере акушерства и гинекологии сроком на один год.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 сентября 2017 года в СУ СК России по Новгородской области сообщили, что завершено расследование уголовного дела в отношении врача-гинеколога по ч.2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

Следственный комитет сообщал, что 29-летняя женщина встала на учет Холмскую ЦРБ в сентябре 2016 года. В октябре на «скорой помощи» ее доставили в Холмскую больницу с подозрением на внематочную беременность. После оказания помощи женщина несвоевременно была отправлена в больницу Старой Руссы, где скончалась после прибытия.

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