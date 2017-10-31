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В Братске пациент на приёме избил врача-нейрохирурга

Происшествия

Пострадавший врач обратился с заявлением в правоохранительные органы

Братск, Иркутская область, 31 октября 2017, 19:20 — REGNUM  В Иркутской области мужчина совершил нападение на врача-нейрохирурга в время осмотра. Об этом 31 сообщает региональное управление Минздрава России на своей станице в Facebook.

Как уточняется, инцидент произошёл накануне в Братской городской больнице №1.

Молодой человек 1995 года рождения обратился в травмпункт больницы с ушибами и ссадинами на лице. «В медицинском кабинете во время осмотра у мужчины произошёл выплеск агрессии, он нанес врачу-нейрохирургу удары ногой в спину в область грудного отдела позвоночника и грудную клетку», — сообщают в ведомстве.

Успокоить дебошира попыталась медицинская сестра, однако тот с силой схватил её за руку. После этого молодой человек скрылся из больницы.

Сотрудниками травматологического пункта был вызван наряд полиции. Врач написал по факту произошедшего заявление в правоохранительные органы.

Подробностей о том, был ли злоумышленник задержан, в сообщении ведомства не приводится.

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