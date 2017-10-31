Застрелившего соседей пожилого нациста в Австрии ищет спецназ на броневиках

Грац, Австрия, , 18:56 — REGNUM Для поимки вооружённого 66-летнего мужчины, расстрелявшего своих соседей в австрийской коммуне Штиволль, развёрнута масштабная спецоперация с привлечением бронетехники, сообщили 31 октября в управлении полиции федеральной земли Штирия.

Как отмечается, к поискам укрывшегося в лесу стрелка подключилось антитеррористическое подразделение специального назначения «Кобра». Местность прочёсывают на бронированных полицейских внедорожниках, а поиски с неба ведут вертолёты со снайперами и пулемётчиками на борту.

Все в спецоперации задействовано порядка 300 силовиков, а также кинологи с 25 собаками. Работа школ и детских садов в коммуне и прилегающих к ней районах временно приостановлена. Гражданам рекомендовано не выпускать детей на улицу.

Полиция также взяла под охрану местных чиновников, судей и прокуроров из-за опасений, что преступник мог составить список «недоброжелателей», к которым он испытывал личную неприязнь.

Мужчина также объявлен в розыск на всей территории Австрии и в Шенгенской зоне Европейского союза.

Напомним, накануне в австрийской коммуне Штиволль близ Граца пожилой местный житель, вооружённый карабином, застрелил двух своих соседей и ранил ещё одну женщину, после чего скрылся в лесу. Ранее злоумышленник уже попадал в поле зрения правоохранителей за выражение симпатии к правым экстремистам. Известно, что мужчина имел всклочный характер и неоднократно конфликтовал с представителями местных властей, называя себя жертвой австрийской юстиции.

В ходе спецоперации полиция уже обнаружила автомобиль мужчины. На задней двери минивэна изображена надпись: «Хайль Гитлер».

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