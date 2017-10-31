В Севастополе в результате ДТП пострадали четыре человека

Севастополь, , 20:31 — REGNUM В Севастополе в результате ДТП с участием двух пассажирских автобусов «БАЗ» и «Богдан» пострадали четыре человека, в том числе семилетний ребенок, сообщили 31 октября в пресс-службе ГИБДД города.

Происшествие произошло утром 30 октября. Водитель автобуса «БАЗ» не рассчитал дистанцию и врезался в автобус «Богдан», в результате чего пострадали три взрослых пассажира и один ребенок.

В тот же день был травмирован пожилой пассажир автомобиля «ВАЗ» на трассе Симферополь — Евпатория. Днем 30 октября водитель грузовика Isuzu не рассчитал дистанцию и врезался в автомобиль ВАЗ — 21 074, в результате 87-летний пассажир получил ушибы мягких тканей и затылка. У пожилого человека также случился гипертонический криз.

Все пять пострадавших были доставлены в больницу.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 октября 2017 года руководитель ГУ информатизации и связи правительства Севастополя Петр Даричев сообщил, что появление камер на дорогах города привело к снижению ДТП на 28,5% и к уменьшению числа смертей на дорогах по сравнению с 2016 годом.

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