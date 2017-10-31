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МВД Германии: В стране предотвращен масштабный теракт

Происшествия

Задержан 19-летний уроженец Сирии

Шверин, Германия, 31 октября 2017, 18:38 — REGNUM  Правоохранительные органы Германии смогли предотвратить масштабный террористический акт, заявил 31 октября министр внутренних дел ФРГ Томас де Мезьер.

По словам главы МВД страны, предотвратить теракт удалось, вовремя задержав в Шверине 19-летнего уроженца Сирии, который готовил крупный взрыв на территории Германии.

«Немецкие силы безопасности под руководством Ведомства по охране конституции и Федерального управления уголовной полиции снова предотвратили серьёзный террористический акт в Германии. Насколько нам известно, задержание произошло вовремя», — приводится текст заявления министра на официальной странице МВД ФРГ в Twitter.

Томас де Мезьер выразил благодарность всем причастным к этой операции, при этом отметив, что террористическая угроза в Германии не ослабевает.

Ранее генпрокуратура Германии сообщила, что полицейские утром 31 октября задержали 19-летнего гражданина Сирии по подозрению в подготовке теракта с применением самодельного взрывного устройства.

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