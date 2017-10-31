В Ставрополье заведено уголовное дело против инспектора ДПС

Новоалександровск, Ставропольский край, , 20:34 — REGNUM В Ставропольском крае против инспектора дорожно-патрульной службы, сломавшего ключицу водителю скутера из-за отсутствия шлема, возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий», сообщили 31 октября в пресс-службе регионального СУ СК России.

По материалам следствия, 1 сентября инспектор ДПС задержал 59-летнего водителя скутера по причине отсутствия на нем мотошлема и необоснованно применил против него силу, в результате чего мужчина получил закрытый перелом ключицы.

По просьбе следствия суд избрал меру пресечения в отношении подозреваемого в виде домашнего ареста.

В отделении ГИБДД отдела МВД России по Новоалександровскому району проводится служебная проверка, по результатам которой будет принято решение о дальнейшем пребывании инспектора на службе.

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