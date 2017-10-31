По факту смерти ребенка в детском саду под Тулой возбуждено уголовное дело

Тула, , 18:04 — REGNUM По факту смерти ребенка, скончавшегося во время тихого часа в одном из детских садов в Тульской области, возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», сообщила 31 октября старший помощник руководителя регионального СУ СК России Зинаида Каминская.

По данным следствия, 2 октября 2017 года в поселке Косая Гора воспитатель подошла к двухлетнему ребенку, чтобы его разбудить и обнаружила, что ребенок не подает признаков жизни.

Уголовное дел возбуждено с целью выяснения всех причин и обстоятельств случившегося. Фигурантов в деле пока нет.

По предварительным данным, к смерти могла привести аномалия сердца ребенка.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 октября 2017 года в Чечне по факту гибели полуторогодовалогоребенка в детском саде в селе ГойтыУрус-Мартановского района Чечни возбуждено уголовное дело.

12 октября 2017 года воспитатель детского сада обнаружила тело ребенка без признаков жизни.

Прокурорская проверка выявила существенные нарушения, которые могли стать причиной трагедии.

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