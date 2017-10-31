Около 10 тысяч жителей Волгоградской области остались без электроэнергии

Волгоград, , 17:47 — REGNUM В Волгоградской области в связи с непогодой происходят массовые аварийные отключения в распределительных в сетях. Об этом 31 октября сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Минэнерго России.

По информации ведомства, отключения затронули в общей сложности около 9 700 бытовых потребителей в 22 населённых пунктах. Отключенная мощность составила 4,45 МВт.

В настоящее время проводятся аварийно-восстановительные работы, к которым привлечено 12 бригад в составе 38 человек и 13 единиц специальной техники.

Принимаются меры по организации временного электроснабжения социально-значимых объектов с использованием резервных источников.

По прогнозам метеорологов, до 1 ноября на территории Волгоградской области сохранится дождливая погода со шквалистым ветром порывами до 27 метров в секунду.

Предупреждение об усилении ветра также распространило региональное управление МЧС России. Жителям рекомендовано по возможности меньше времени проводить на улице, а также не парковать автомобили вблизи деревьев, рекламных щитов и слабоукреплённых конструкций.

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