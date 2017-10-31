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В Тульской области из-за ветра без света остались пять населенных пунктов

Происшествия

В 16:00 электроснабжение было восстановлено в четырех населенных пунктах

Богородицк, Тульская область, 31 октября 2017, 17:42 — REGNUM  В пяти населенных пунктах Богородицкого района Тульской области из-за сильного ветра произошел сбой в электроснабжении, сообщили 31 октября в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Без света остались около 270 домов.

В 15:20 на место аварии выехали ремонтная бригада энергетиков «Тулэнерго» и группа пожарно-спасательного гарнизона.

В 16:00 электроснабжение было восстановлено в четырехнаселенных пунктах. Без света остался один поселок с населением около 25 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 мая 2017 года из-за ураганного ветра в Тульской области без света остались несколько районов. В результате действия стихии сбой в электроснабжении произошел в Туле, Алексине и Новомосковске. В этот день сильный ветер сорвал кровлю с крыши здания РЖД в Туле.

Читайте ранее в этом сюжете: Ветер сорвал кровлю со здания РЖД в Туле

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