По факту смерти в Китае 14-летней модели из Перми возбуждено уголовное дело

Пермь, , 17:40 — REGNUM По факту гибели в Шанхае 14-летней модели из Перми возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», сообщает 31 октября в пресс-служба СУ СК России по Пермскому краю.

На данный момент в уголовном деле отсутствуют фигуранты, но в Следственном комитете не исключают, что они появятся.

СК также подготовил поручение об оказании правовой помощи, которое будет направлено в Китай.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября 2017 года во время показа 14-летняя модель почувствовала себя плохо. В Китае девочка была госпитализирована и помещена в реанимацию, где скончалась 27 октября.

В медицинском заключении говорится, что причиной смерти ребенка стала множественная дисфункция внутренних органов. Согласно документу, у модели была септикопиемия — одна из форм сепсиса.

Ранее ряд СМИ сообщил, что причиной смерти девочки стало истощение. Модель якобы работала без оформления страховки в тяжелых условиях. Гендиректор модельного агентства, в котором работала подросток, опроверг эту информацию.

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