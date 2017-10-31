Осмаев разглядел в нападении на свой автомобиль «российский след»

Киев, , 17:02 — REGNUM Украинский каратель чеченского происхождения Адам Осмаев увидел в нападении на автомобиль, в результате которого погибла его жена, «российский след», о чем заявил 31 октября в интервью LB.ua.

Находясь в больнице с легким ранением, полученным в ходе нападения, Осмаев рассказал, что его автомобиль был обстрелян сразу после того, как миновал железнодорожный переезд. Сам он находился на месте водителя, а пуля при этом попала в голову его жене.

Осмаев заявил, что нападавшие хотели убить их обоих и считает, считает, что это нападение связано с покушением на депутата Верховной рады Игоря Мосийчука.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября Мосийчук и еще пять человек получили ранения при взрыве у офиса телеканала «Эспрессо». Кроме того, от взрыва погибли еще два человека.

Напомним, власти Украины постоянно видят «руку Кремля» в любых происшествиях и трагедиях, однако ни один «российский след» так и не привел к доказательствам этих заявлений.

Осмаев получил известность в качестве террориста, готовившего покушение на президента России Владимира Путина. Ранее он был арестован и осужден на Украине. В марте 2014 года Осмаев попросил дать ему украинское гражданство.

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