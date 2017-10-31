Калининградского экс-замминистра подозревают в сокрытии незаконной вырубки

Калининград, , 16:52 — REGNUM В Калининграде возбуждено уголовное дело в отношении бывшего регионального замминистра экологии Александра Соколова. Бывшего чиновника подозревают в попытке скрыть незаконную вырубке леса на особо охраняемой территории.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении СКР, факт нелегальной вырубки в Чистопрудинском лесничестве был зафиксирован минувшей зимой.

«Чтобы избежания неприятных для себя последствий в виде привлечения к ответственности, чиновник решил совершить служебный подлог», — сообщили в надзорном ведомстве.

Для этого Соколов распорядился внести в ранее составленный акт приема-сдачи работ ложные сведения о якобы проведенной работе по очистке от захламленности в лесах Чистопруденского участкового лесничества в рамках обеспечения пожарной безопасности.

Впоследствии на основании этого подложного документа полиция отказала в возбуждении уголовного дела.

Корреспондент ИА REGNUM дополняет, что в марте 2017 года Александру Соколову не был продлен трудовой контракт.

Чистопрудинское лесничество входит в особо охраняемую природную территорию регионального значения — природный парк «Виштынецкий».