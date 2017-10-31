На востоке Афганистана арестовали несколько террористов-смертников

Кабул, , 16:53 — REGNUM В восточной афганской провинции Нангархар правоохранительные органы арестовали террористов-смертников, планировавших нападение, 31 октября сообщает Tolo News.

Сотрудники национального управления безопасности арестовали трёх боевиков, включая организатора нападения и двух террористов-смертников. Подозреваемые были задержаны в городе Джелалабад, заявил губернатор провинции Гулаб Мангал.

Первый взрыв был запланирован в переполненном районе Джелалабада, второй взрыв должен был произойти через несколько минут после первого, когда на месте происшествия соберётся множество народа, добавил Мангал.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что террористы-смертники прибыли в город из афганских провинций Кандагар и Лагман, а организатор нападения — из пакистанского города Кветта.

Напомним, 31 октября в Кабуле в районе Вазир Акбар Хан прогремел мощный взрыв. На данный момент представители медицинских учреждений афганской столицы сообщили о гибели семи человек, ещё 21 человек получил ранения.

По сообщениям СМИ, атаку совершил террорист-смертник. Ни одна террористическая организация пока не взяла на себя ответственность за теракт.

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