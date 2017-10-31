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Мощный взрыв сотряс один из районов афганской столицы

Происшествия

По некоторым данным, погибло несколько человек

Кабул, 31 октября 2017, 15:48 — REGNUM  Мощный взрыв прогремел 31 октября в одном из районов столицы Афганистана, в котором находится ряд иностранных посольств и правительственных зданий, Reuters.

Точной информации о количестве жертв теракта, произошедшего в районе Вазир Акбар Хан, на данный момент нет.

По сведениям сотрудников агентства, оказавшихся на месте трагедии, в результате взрыва погибло по меньшей мере восемь человек, несколько получили ранения.

В свою очередь, один из сотрудников медицинской службы сообщил о трех погибших и десяти раненых.

Пока неизвестно, кто стоял за терактом, а также где находилось взрывное устройство. Высказываются предположения о террористе-смертнике и ранее заложенном устройстве.

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Афганский фактор

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