Мощный взрыв сотряс один из районов афганской столицы

Кабул, , 15:48 — REGNUM Мощный взрыв прогремел 31 октября в одном из районов столицы Афганистана, в котором находится ряд иностранных посольств и правительственных зданий, Reuters.

Точной информации о количестве жертв теракта, произошедшего в районе Вазир Акбар Хан, на данный момент нет.

По сведениям сотрудников агентства, оказавшихся на месте трагедии, в результате взрыва погибло по меньшей мере восемь человек, несколько получили ранения.

В свою очередь, один из сотрудников медицинской службы сообщил о трех погибших и десяти раненых.

Пока неизвестно, кто стоял за терактом, а также где находилось взрывное устройство. Высказываются предположения о террористе-смертнике и ранее заложенном устройстве.