В столице Афганистана прогремел взрыв

Кабул, , 15:26 — REGNUM В центра столицы Афганистана городе Кабул произошел мощный взрыв, сообщает 31 октября Reuters.

Инцидент произошел в правительственном квартале города, где располагаются многие государственные учреждения, а также иностранные посольства.

О подробностях случившегося, а также о жертвах и ответственных за нападение пока не сообщается.

Напомним, ситуация в Афганистане за последние месяцы значительно осложнилась. Правительственные войска не справляются с угрозой, исходящей от движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Президент США Дональд Трамп принял решение о направлении дополнительного воинского контингента, призванного оказать помощь вооруженным силам Афганистана в борьбе с терроризмом.

Ранее, администрация прежнего президента Барака Обамы вывела из страны большую часть своих военных, что и привело к активизации боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).