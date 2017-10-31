Вторник, 31 Октября 2017 года
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В столице Афганистана прогремел взрыв

Происшествия

О подробностях инцидента, а также о жертвах и ответственных за нападение пока не сообщается

Кабул, 31 октября 2017, 15:26 — REGNUM  В центра столицы Афганистана городе Кабул произошел мощный взрыв, сообщает 31 октября Reuters.

Инцидент произошел в правительственном квартале города, где располагаются многие государственные учреждения, а также иностранные посольства.

О подробностях случившегося, а также о жертвах и ответственных за нападение пока не сообщается.

Напомним, ситуация в Афганистане за последние месяцы значительно осложнилась. Правительственные войска не справляются с угрозой, исходящей от движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Президент США Дональд Трамп принял решение о направлении дополнительного воинского контингента, призванного оказать помощь вооруженным силам Афганистана в борьбе с терроризмом.

Ранее, администрация прежнего президента Барака Обамы вывела из страны большую часть своих военных, что и привело к активизации боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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Взрывы в Афганистане

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