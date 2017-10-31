Экс-директора новгородского медиахолдинга будут судить за мошенничество

Великий Новгород, , 15:14 — REGNUM Прокуратура Великого Новгорода утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о растрате и подкупе в отношении бывшего директора бывшего директора областного холдинга СМИ — ОГАУ «Агентство информационных коммуникаций» Анатолия Гусева. Об этом 31 октября сообщает пресс-служба ведомства.

Гусеву инкриминируют мошенничество с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и подкуп свидетеля с целью дачи им ложных показаний (ч. 1 ст. 309 УК РФ). Уголовное дело против экс-главы медиахолдинга было возбуждено в апреле 2017 года по статье о растрате, однако в октябре действия обвиняемого были переквалифицированы.

По версии следствия, в октябре 2016 году Гусев, выступая от имени холдинга, перечислил блогеру более 100 тыс. рублей по двум договорам о подготовке и мониторинге публикаций. Через несколько недель обвиняемый уведомил блогера о том, что выполнять условия соглашений не нужно, и попросил вернуть деньги на банковскую карты своей подчиненной.

Позже сотрудница передала деньги Гусеву, которые тот потратил по своему усмотрению.

В сентябре 2017 года обвиняемый, пытаясь избежать ответственности, пообещал проходящему по делу свидетелю 30 тыс. рублей за дачу ложных показаний. При передаче денег Гусева задержали. Свою вину он признал полностью.

Копия утвержденного прокурором обвинительного заключения будет вручена обвиняемому, после чего дело направят в Новгородский районный суд для рассмотрения по существу.

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