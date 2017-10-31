В центре Таллина полиция застрелила мужчину

Таллин, , 14:44 — REGNUM В центре Таллина на площади Вабадузе полицейский открыл огонь по мужчине, который размахивал двумя ножами, сообщает 31 октября издание Postimees.

Инцидент произошел в первой половине дня. Жители города увидели, как босой мужчина с веревкой на шее ходит по площади и размахивает ножами. После обращения в Центр тревоги, на место прибыли сотрудники полиции.

После первых предупреждений мужчина отказался подчиняться, а в ответ на предупредительные выстрелы направился к полицейским. Они были вынуждены открыть огонь.

Мужчину ранили, после чего он упал на землю. Сотрудники скорой помощи доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу, где тот скончался от полученного ранения. Личность мужчины не установлена.

К полудню все служебные машины полиции и скорой помощи покинули место происшествия, ведется расследования инцидента.

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