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В центре Таллина полиция застрелила мужчину

Происшествия

Вооруженный ножами мужчина после предупреждений начал двигаться в сторону полицейских, затем по нему был открыт огонь

Таллин, 31 октября 2017, 14:44 — REGNUM  В центре Таллина на площади Вабадузе полицейский открыл огонь по мужчине, который размахивал двумя ножами, сообщает 31 октября издание Postimees.

Инцидент произошел в первой половине дня. Жители города увидели, как босой мужчина с веревкой на шее ходит по площади и размахивает ножами. После обращения в Центр тревоги, на место прибыли сотрудники полиции.

После первых предупреждений мужчина отказался подчиняться, а в ответ на предупредительные выстрелы направился к полицейским. Они были вынуждены открыть огонь.

Мужчину ранили, после чего он упал на землю. Сотрудники скорой помощи доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу, где тот скончался от полученного ранения. Личность мужчины не установлена.

К полудню все служебные машины полиции и скорой помощи покинули место происшествия, ведется расследования инцидента.

Ранее на Алтае вооруженный мужчина открыл стрельбу по людям в одной из квартир города. Двое потерпевших были госпитализированы в больницу в тяжелом состоянии, с места происшествия преступник скрылся.

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