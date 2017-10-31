Захват банка в испанском Кангас-де-Онис: Заложники освобождены

Кангас-де-Онис, Испания, 31 октября 2017, 14:38 — REGNUM Правоохранительным органам Испании удалось освободить 31 октября трех заложников, взятых в плен одним из вооруженных грабителей, которые ворвались в один из филиалов банка Liberbank, сообщает El Comercio.
По данным издания, полиция освободила всех трех заложников — двух сотрудников банка и одного клиента.
При этом нападавший по-прежнему находится в здании филиала.
Напомним, нападение на филиал банка Liberbank в городе Кангас-де-Онис совершили двое вооруженных людей. В результате перестрелки ранение руки получил один из членов Гражданской гвардии. Также был задержан один из нападавших. Второй забаррикадировался внутри здания, взяв в заложники нескольких человек.
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