Захват банка в испанском Кангас-де-Онис: Заложники освобождены

Кангас-де-Онис, Испания, , 14:38 — REGNUM Правоохранительным органам Испании удалось освободить 31 октября трех заложников, взятых в плен одним из вооруженных грабителей, которые ворвались в один из филиалов банка Liberbank, сообщает El Comercio.

По данным издания, полиция освободила всех трех заложников — двух сотрудников банка и одного клиента.

При этом нападавший по-прежнему находится в здании филиала.

Напомним, нападение на филиал банка Liberbank в городе Кангас-де-Онис совершили двое вооруженных людей. В результате перестрелки ранение руки получил один из членов Гражданской гвардии. Также был задержан один из нападавших. Второй забаррикадировался внутри здания, взяв в заложники нескольких человек.

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