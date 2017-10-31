Вторник, 31 Октября 2017 года
14:41:20 МСК

СМИ: По меньшей мере 200 человек погибло на ядерном полигоне в КНДР

Происшествия

Они стали жертвами обрушения подземного тоннеля

Пхеньян, 31 октября 2017, 14:14 — REGNUM  По меньшей мере 200 человек погибло в результате серии обрушений тоннеля на ядерном полигоне Пунгери после шестого ядерного испытания КНДР, сообщает Reuters

Такая информация появилась в японских СМИ 31 октября со ссылкой на неназванные источники, знакомые с ситуацией.

По их данным, первое обрушение произошло 10 сентября, тогда погибло около ста человек. Второй обвал произошел во время проведения спасательной операции, в результате чего число погибших, возможно, превысило 200 человек.

После проведенного 3 сентября ядерного испытания многие эксперты обращали внимание на большое число сходов оползней и толчков в регионе Пунгери, что может говорить о том, что многократное испытание ядерного оружия там привело к дестабилизации региона.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Ядерная программа Северной Кореи
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить