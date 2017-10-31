СМИ: По меньшей мере 200 человек погибло на ядерном полигоне в КНДР

Пхеньян, , 14:14 — REGNUM По меньшей мере 200 человек погибло в результате серии обрушений тоннеля на ядерном полигоне Пунгери после шестого ядерного испытания КНДР, сообщает Reuters

Такая информация появилась в японских СМИ 31 октября со ссылкой на неназванные источники, знакомые с ситуацией.

По их данным, первое обрушение произошло 10 сентября, тогда погибло около ста человек. Второй обвал произошел во время проведения спасательной операции, в результате чего число погибших, возможно, превысило 200 человек.

После проведенного 3 сентября ядерного испытания многие эксперты обращали внимание на большое число сходов оползней и толчков в регионе Пунгери, что может говорить о том, что многократное испытание ядерного оружия там привело к дестабилизации региона.