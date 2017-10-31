Береговая охрана США отмечает нестыковки в истории спасенных девушек

Гонолулу, США, , 14:10 — REGNUM Странности и нестыковки обнаружены береговой охраной США в истории двух американок, Дженнифер Аппель и Таши Фуаба, спасенных после 5-ти месячного дрейфа в Тихом океане, сообщает 31 октября Associated Press.

Представитель береговой охраны, в частности, считает странным расхождение сведений о погоде на конкретные даты, сообщенных спасенными, с данными, предоставляемыми на тот день погодными службами.

В частности, рассказ о своей первой ночи в море спасенные сопровождали описанием бушевавшего тропического шторма, в то время как в архиве записей Национальной службы погоды не отмечено штормов в этом регионе в начале мая.

Кроме того, собеседнику агентства кажется странным то, что находившийся на борту аварийный радиомаяк, указывающий на чрезвычайную ситуацию (EPIRB), так и не был включен попавшими в бедствие.

Женщины сказали, что они решили не активировать устройство, потому что «не боялись за свои жизни». Вместе с тем, почему-то американки, найденные в океане, не упомянули аварийный радиомаяк в качестве устройств связи, находящихся на яхте.

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Выбивается из стройного ряда показаний и тот факт, что уже в июне береговая служба связывалась с мореплавательницами, однако те сообщили, что у них все хорошо, и через месяц они планируют вернуться к берегу. В рассказе после спасения они утверждали, что в этот момент у них уже были технические проблемы с двигателем.

Напомним, 27 октября моряками транспортного корабля Ashland заметили в 1,5 тыс. км от побережья Японии яхту с двумя гражданками США, жительницами Гонолулу (штат Гавайи) и двумя собаками. Спасенные известили военных моряков, что решили в мае 2017 года самостоятельно путешествовать до Таити, однако, во время шторма у яхты отказал двигатель, а штормовой ветер унес их судно в открытый океан.

Таким образом, пропутешествовали незадачливые дамы несколько дольше намеченного срока, пропав из порта приписки более чем на полгода. Выжить им удалось благодаря большим запасом продовольствия на яхте. Пресную же воду яхтсменки добывали при помощи водоочистителей.

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