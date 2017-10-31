ВСУ 48 раз открывали огонь по ДНР и ЛНР

Донецк, , 13:52 — REGNUM За прошедшие сутки, 30 октября, Луганская Народная Республика (ЛНР) подверглась обстрелам украинской артиллерии семь раз, по Донецкой Народной Республике (ДНР) украинские силовики били 41 раз, сообщают 31 октября пресс-службы оборонных ведомств ЛНР и ДНР.

По данным Народной милиции ЛНР, ВСУ за минувшие сутки нарушили семь раз режим тишины. Украинская армия выпустила снаряды по населенным пунктам Калиново, Фрунзе, Лозовое, Пришиб.

При обстреле украинские силовики использовали мины калибра 120 мм, автоматические станковые гранатометы АГС, станковые противотанковые гранатометы СПГ и стрелковое оружие.

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Согласно сообщению министерства обороны ДНР, украинские силовики нарушили режим тишины 41 раз. Под огнем оказались 10 населенных пунктов.

По данным Украины, один солдат ВСУ был ранен. Штаб «АТО» зафиксировал 10 случаев обстрела своих позиций со стороны республик. Были обстреляны позиции ВСУ около Старогнатовки

На Донецком и Луганском направлении штаб «АТО» зафиксировал обстрелы украинских позиций возле Авдеевки, Песков, Трехизбенки.

Напомним, по сообщениям ДНР и ЛНР, украинское командование постепенно наращивает численность войск и вооружения на линии фронта с целью перейти в наступление. Ранее несколько подобных попыток предпринимались, но все они были отбиты ополченцами.

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