Столовую и буфеты Ижевского радиозавода закрыли на месяц из-за отравлений

Ижевск, , 13:46 — REGNUM Индустриальный районный суд Ижевска 27 октября 2017 года вынес решение о применении административного наказания в виде приостановления деятельности сроком на 30 суток столовой и буфетов АО «Ижевский радиозавод», поскольку очевидна угроза жизни и здоровью людей. Случаи заболевания острой кишечной инфекцией среди сотрудников завода и дочерних структур зафиксированы 19 октября, сообщает ИА REGNUM.

Незамедлительно было начато эпидемиологическое расследование — проведены лабораторные исследования биологического материала от сотрудников предприятия общественного питания, проб окружающей среды, заболевших. Специалисты регионального управления Роспотребнадзора выявили «грубые нарушения законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения при организации деятельности предприятия общественного питания».

Согласно постановлению главного санитарного врача Удмуртии Натальи Матюшиной, 34 сотрудника столовой и буфетов с клиническими проявлениями заболеваний были отстранены от работы.

Роспотребнадзор Удмуртии не уточняет число сотрудников завода и дочерних структур, обратившихся за медицинской помощью с симптомами кишечной инфекции.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, о случаях заболевания среди сотрудников Ижевского радиозавода стало известно 20 октября 2017 года. В отношении «Комбинат питания радиозавода» выдано предписание о проведении противоэпидемических мероприятий. Работа комбината была приостановлена — проводилась генеральная уборка и дезинфекция.

При этом детом 2016 года 15 сотрудников Ижевского радиозавода обратились в больницу с признаками отравления. Руководивший в то время деятельностью минздрава Удмуртии Алексей Чуршин выдвинул версию, что причиной отравления мог стать угарный газ. По его словам, степень отравления сотрудников предприятия была средней тяжести.

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