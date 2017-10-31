Севастополь: корабли ЧФ готовятся встретить шторм

Севастополь, , 13:46 — REGNUM На Черноморском флоте приняты дополнительные меры по предупреждению последствий штормовой погоды в Крыму и на Кавказском побережье, сообщили ИА REGNUM в отделе информационного обеспечения флота.

В пунктах базирования кораблей в связи с усилением ветра и волнением моря проведены мероприятия по закреплению плавсредств для предотвращения навалов друг на друга и на причалы. Сообщается, что приведены в готовность резервные источники питания и дежурные буксиры.

На флоте по метеоусловиям откорректированы планы боевой подготовки соединений и частей, подготовлены аварийно-спасательные подразделения ЧФ.

На время объявленного штормового предупреждения прекращено судоходство в акватории Севастопольской бухты, переправа на Северную сторону и в район Радиогорки.

Как передает корреспондент ИА REGNUM, днем 31 октября в Севастополе выпал град, в то же время, по данным на 30 октября, без отопления остается часть жителей неподготовленных к зиме многоквартирных домов. МЧС сообщает о поваленных деревьях.

В соседнем Крыму объявлено штормовое предупреждение — в Симферополе введен «оранжевый» уровень опасности, а Керченская паромная переправа приостанавливала работу.

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