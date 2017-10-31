Суд продлил арест «ивантеевского стрелка»

Москва, , 13:38 — REGNUM Басманный суд Москвы продлил арест школьника, устроившего стрельбу в школе в подмосковной Ивантеевке и напавшего на учителя, до 5 февраля 2018 года, сообщает 31 октября РАПСИ со ссылкой на пресс-секретаря суда Юнону Цареву.

Решение суда частично удовлетворяет просьбу следствия о продлении ареста подростка на четыре месяца.

По словам адвоката подсудимого Виктора Запрудского, защита просила избрания меры пресечения в отношении школьника в виде передачи под присмотр.

Адвокат также сказал, что подсудимый раскаивается в содеянном. Он не имеет полной информации о состоянии здоровья потерпевших.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 октября 2017 года Басманный суд Москвы предъявил обвинение подростку. Молодой человек обвиняется в покушении на убийство двух и более лиц из хулиганских побуждений, а также в хулиганстве с применением взрывчатых веществ, что соответствует отдельным частям 105 и 30 статьи УК РФ соответственно.

Напомним, 5 сентября 2017 года в школе №1 в подмосковной Ивантеевке учащийся девятого класса ворвался в школу, устроил стрельбу и нанес травму голову учительнице. В результате действий подростка также пострадали три школьника, которые выпрыгнули в окно в классе.

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