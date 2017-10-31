В филиале тюменского завода медицинских изделий в Москве прошли обыски

Москва, , 13:38 — REGNUM Следователи провели обыски в филиале «Тюменского завода медицинского оборудования и инструментов» в Москве в рамках уголовного дела о производстве и сбыте незарегистрированных медицинских изделий, сообщает 31 октября пресс-служба Следственного управления СК РФ по Тюменской области.

По данным следствия, не позднее июля 2016 года представитель завода организовал производство и сбыт паровых стерилизаторов, при этом по техническим характеристикам медицинские изделия не обеспечивали эффективную стерилизацию биологических отходов.

«Проведены необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, в том числе обыски в филиале завода в городе Москве, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе проведения следственных действия изъяты бухгалтерская документация предприятия, документация по сборке медицинского оборудования, а также регистрационные удостоверения на медизделия.

Кроме того, было допрошено руководство предприятия, проведена сравнительная экспертиза на соответствие медоборудования регистрационным удостоверениям, а также устанавливаются лица, причастные к совершению преступления.

Напомним, в июле в Калуге вынесли первый в России обвинительный приговор по уголовному делу о незаконном производстве медицинских изделий.

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