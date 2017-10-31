В испанском городе Кангас-де-Онис произошел захват заложников

Кангас-де-Онис, Испания, , 13:28 — REGNUM По меньшей мере один человек получил ранение 31 октября в результате перестрелки в центре испанского города Кангас-де-Онис, двое человек по-прежнему находятся в заложниках у одного из нападавших, сообщает 20 Minutos.

По официальным данным, утром 31 там было совершено вооруженное нападение на филиал банка Liberbank. В результате нападения ранение руки получил один из членов Гражданской гвардии, один из нападавших был задежан.

Второму удалось забаррикадироваться в помещении банка, где он удерживает двух заложников, в том числе директора филиала.

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