Вторник, 31 Октября 2017 года
14:39:21 МСК

В испанском городе Кангас-де-Онис произошел захват заложников

Происшествия

Один сотрудник правоохранительных органов получил ранение

Кангас-де-Онис, Испания, 31 октября 2017, 13:28 — REGNUM  По меньшей мере один человек получил ранение 31 октября в результате перестрелки в центре испанского города Кангас-де-Онис, двое человек по-прежнему находятся в заложниках у одного из нападавших, сообщает 20 Minutos.

По официальным данным, утром 31 там было совершено вооруженное нападение на филиал банка Liberbank. В результате нападения ранение руки получил один из членов Гражданской гвардии, один из нападавших был задежан.

Второму удалось забаррикадироваться в помещении банка, где он удерживает двух заложников, в том числе директора филиала.

Читайте развитие сюжета: Захват банка в испанском Кангас-де-Онис: Заложники освобождены

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Ограбления банков и инкассаторов

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить