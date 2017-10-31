Тело первого погибшего при крушении Ми-8 поднято на поверхность

Лонгйир, Норвегия, , 13:26 — REGNUM Тело одного из членов экипажа российского вертолета Ми-8, рухнувшего в море у берегов Шпицбергена, поднято на поверхность. Об этом 31 октября сообщил журналистам глава оперативной группы МЧС Евгений Саидов.

Спасатели подняли погибшего на борт одного из судов, участвующих в операции. В настоящее время в районе падения вертолета находятся два судна, на глубине работают подводные аппараты и специальные подъёмные устройства.

По словам Саидова, работы по поиску тел погибших осложняются суровыми условиями региона и небольшой продолжительностью светового дня.

Напомним, 30 октября губернатор Шпицбергена Кьерстин Аскхольт сообщила об обнаружении тела одного из членов экипажа вертолета. Погибшего обнаружил на дне подводный аппарат в 130 м от места, где ранее нашли обломки Ми-8.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 октября вертолет Ми-8 авиакомпании «Конверс Авиа», вылетевший из поселка Пирамида в поселок Баренцбург на Шпицбергене, перестал выходить на связь. На борту вертолета находились восемь человек: три научных специалиста из Санкт-Петербурга и пять членов экипажа.

29 октября фрагменты вертолета нашли на дне моря неподалеку от мыса Хеер. Следственный комитет России возбудил по факту происшествия уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшее за собой гибель более двух лиц.

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